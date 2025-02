Tiefe Trauer im Riesengebirge: Letzter Berggeist "Rübezahl" ist gestorben

Bis 2022 war Lubomír Kočíb (†68) leidenschaftlicher Busfahrer. Inoffiziell war er aber eher wegen seiner Rolle als "Rübezahl" bekannt. © Fotomontage: Screenshot: facebook.com/bohous.brzybohaty, Screenshot: facebook.com/MestoSpindleruvMlyn

Wie die tschechische Zeitung Blesk mitteilt, ist Lubomír Kočíb im Alter von 68 Jahren gestorben. Sein Tod wurde durch einen offiziellen Facebook-Post der Stadt Špindlerův Mlýn (zu Deutsch: "Spindlermühle") bekannt gegeben.

Kočíb kam im Jahr 1994 im Alter von 37 Jahren zusammen mit seinem Sohn ins Riesengebirge. Grund dafür war eine schwere Lungenentzündung des Juniors, die sich glücklicherweise rasch aufgrund der Höhenluft wieder besserte. Lubomír fing als Koch an, in einem Hotel zu arbeiten. Der Manager fand Gefallen am markanten Aussehen seines neuen Angestellten.

Vor allem die langen Haare und der charakteristische Bart erinnerten ihn stark an die tschechische Mythenfigur "Rübezahl", den Berggeist des Riesengebirges.

Zufälligerweise hatte das Hotel eine Rübezahl-Tracht im Besitz und so ordnete der Hotel-Manager an, dass sich Lubomír das erste Mal in den Waldgeist verwandeln solle. Seit jeher übte Lubomír die verschiedensten Berufe wie Busfahrer, Traktorfahrer oder Zimmermann aus.

Doch einer Rolle blieb er immer treu: Er verkörperte den menschgewordenen Berggeist "Rübezahl" und setzte sich so für den Schutz des Riesengebirges ein.