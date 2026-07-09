Airline wirbt in Sachsen für dieses neue Flug-Angebot ab Prag

Prag/Dresden - Am Prager Flughafen geht eine neue Verbindung an den Start. Ab 1. August fliegt "Starlux Airlines" nach Taiwan. Das Angebot soll unter anderem auch die Sachsen in den kleinen Inselstaat östlich von China locken.

"Starlux Airlines" ist mit dem A350 ab August zwischen Prag und Taipeh unterwegs. © Starlux Airlines/PR

Wie das Unternehmen mitteilte, wird die tschechische Hauptstadt das erste Expansions-Ziel in Europa sein. Bis zum 30. September würden wöchentlich drei Flüge – immer dienstags, donnerstags und samstags – nach Taipeh stattfinden. Im Oktober seien sogar vier Flüge (auch montags) geplant.

"Die Langstreckenverbindung wird mit dem Airbus A350 bedient", heißt es. Mit einer 5-Sterne-Zertifizierung der britischen Rating-Organisation "Skytrax" sorge man für ein "komfortables und gehobenes Reiseerlebnis".

Marketing-Manager Roman Pacvon erklärt zum neuen Angebot auf LinkedIn: "Bei 'Starlux Airlines' konzentrieren wir uns natürlich auch auf den deutschen Markt, insbesondere auf das Bundesland Sachsen und die Stadt Dresden, die weniger als zwei Autostunden vom Prager Flughafen entfernt liegt."

Man habe sich daher sehr gefreut, Reisebüros aus Sachsen die Direktverbindung Prag–Taipeh vorstellen zu dürfen. "Die Teilnehmerzahl beim Workshop in Dresden übertraf alle Erwartungen", so Pacvon.