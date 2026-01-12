Bischof aus Tschechien ruft zur Versöhnung auf

Litoměřice (Tschechien) - 2026 soll das Jahr der Heilung werden, sagt der Bischof von Litoměřice (Leitmeritz), Stanislav Přibyl (55). In einem Hirtenbrief rief er zur Versöhnung in der Diözese auf (umfasst den ganzen Bezirk Ústí, große Teile des Bezirks Liberec sowie Teile Mittelböhmens).

Stanislav Přibyl (55) hat als Bischof von Litoměřice (Leitmeritz) das Jahr der Versöhnung ausgerufen. © imago/CTK Photo

Bischof Přibyl wird am Dienstag die erste Versöhnungsmesse in Filipov (Philippsdorf) an der Grenze zur sächsischen Lausitz halten, wo an diesem Tag das Heilungswunder der Magdalena Kade geschehen sein soll. Ihr war dort angeblich die Gottesmutter Maria erschienen mit den Worten "Von jetzt an heilt's".

Diese Worte begriffen die katholischen vertriebenen Sudetendeutschen 1946 als Hoffnung für die Aussöhnung zwischen Deutschen und Tschechen.

Ein zweiter Grund für das Jahr der Versöhnung ist der 80. Jahrestag der Vertreibung der Deutschen aus der Tschechoslowakei. Nach der ersten wilden Phase 1945 fand sie vor allem im Jahr 1946 statt.