Neues Besucherzentrum für Böhmische Schweiz

Hresenko - Der Nationalpark Böhmische Schweiz plant die Einrichtung eines neuen Besucherzentrums.

Das Prebischtor ist das Wahrzeichen des Nationalparks Böhmische Schweiz. © Imago

Die Nationalpark-Schwester der Sächsischen Schweiz möchte zukünftig in Mezní Louka (bei Hřensko, dt. Name: Rainwiese) ihre Gäste einstimmen, informieren und sensibilisieren für die geschützte Landschaft.

Mezní Louka ist ein Knotenpunkt von Wander- und Radwegen, die den Böhmischen Nationalpark erschließen. Die Pläne sehen vor, dass ein Gebäude, das sich bereits im Besitz des Nationalparks befindet, aus- und umgebaut wird.

Gemeinsam mit einer Erweiterung des nahen Erlebnisareals "Luchsweg" soll es bis 2028 fertig werden. Der Nationalpark investiert insgesamt umgerechnet 5,5 Millionen Euro.