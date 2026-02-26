Neues Besucherzentrum für Böhmische Schweiz
Hresenko - Der Nationalpark Böhmische Schweiz plant die Einrichtung eines neuen Besucherzentrums.
Die Nationalpark-Schwester der Sächsischen Schweiz möchte zukünftig in Mezní Louka (bei Hřensko, dt. Name: Rainwiese) ihre Gäste einstimmen, informieren und sensibilisieren für die geschützte Landschaft.
Mezní Louka ist ein Knotenpunkt von Wander- und Radwegen, die den Böhmischen Nationalpark erschließen. Die Pläne sehen vor, dass ein Gebäude, das sich bereits im Besitz des Nationalparks befindet, aus- und umgebaut wird.
Gemeinsam mit einer Erweiterung des nahen Erlebnisareals "Luchsweg" soll es bis 2028 fertig werden. Der Nationalpark investiert insgesamt umgerechnet 5,5 Millionen Euro.
Der Nationalpark treibt zudem die Einrichtung eines Wegs abseits der Straße zwischen Mezní Louka und Mezná (Stimmersdorf) sowie die Sanierung des Wanderwegs von Tři prameny (Drei Quellen) zum Prebischtor (Pravčická brána) voran.
Titelfoto: Imago