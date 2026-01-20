Schießerei in Gemeindebüro: Polizei tötet Attentäter, mehrere Verletzte
Děčín (Tschechien) - Auf ein Gemeindebüro in der sächsisch-tschechischen Grenzregion Děčín wurde am Montagvormittag ein tödlicher Anschlag verübt.
Gegen 10.30 Uhr wurde eine Schießerei in dem Bürogebäude der Stadt Chřibská gemeldet, wie die tschechische Polizei in einem Beitrag auf X mitteilte. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften sicherte daraufhin das Gelände.
Kurze Zeit später konnte der Schütze durch die Polizei ausgeschaltet werden. Auch ein weiterer Mann kam ums Leben. Zuvor hatte die Polizei den Tod einer Frau vermeldet. Die Betroffene wurde allerdings schwer verletzt, ist noch am Leben.
Neben den zwei Todesopfern gibt es nach aktuellem Stand mindestens noch sechs Verletzte zu beklagen, darunter einen Polizisten. Die Polizei hat ein Notfalltelefon eingerichtet, Psychologen kümmern sich um die Betroffenen vor Ort.
Die Polizei ließ das Gemeindebüro vorsichtshalber von einem Spürhund auf Sprengstoff untersuchen. Sprengstoff wurde aber nicht gefunden.
Schüsse in Tschechien: Polizei geht von Beziehungstat aus
Die Hintergründe des Anschlags waren dagegen noch unklar. Am Nachmittag schloss die Polizei ein terroristisches oder extremistisches Motiv aus.
"Alles deutet auf ein Beziehungsmotiv hin", so der aktuelle Ermittlungsstand.
Der tschechische Innenminister Lubomír Metnar (58) erklärte in einem Beitrag auf X: "Die Lage ist ernst, aber meinen Informationen zufolge besteht keine weitere Gefahr. Der Angreifer ist tot."
Metnar kündigte an, selbst zum Tatort fahren zu wollen.
Die Stadt Chřibská befindet sich rund 25 Kilometer von Bad Schandau (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) entfernt.
Erstmeldung vom 19. Januar, 11.49 Uhr. Zuletzt aktualisiert um 13.53 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: Hájek Ondøej/CTK/dpa