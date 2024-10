Schock! Arzt soll Kollegin mit Axt erschlagen und Bekannte vergewaltigt haben

Die Polizei in Tschechien nahm einen Arzt (40) fest, der schwer fassbare Taten begangen haben soll. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Darüber berichteten tschechische Medien wie Novinky oder iDNES.

"Am 22. Oktober leitete der Hauptkommissar der Abteilung für allgemeine Kriminalität der regionalen Polizeidirektion der Region Pilsen ein Strafverfahren gegen den Mann [...] ein", so Polizeisprecherin Dagmar Brožová gegenüber iDNES. Er sei wegen Mordes und versuchten Mordes in Verbindung mit Vergewaltigung angeklagt worden, hieß es.

Der 40-Jährige sei am Wochenende in die Wohnung einer 28-jährigen Kollegin in Pilsen eingedrungen, die er von seiner Zeit an der Universitätsklinik Pilsen gekannt habe. Dort soll er das Opfer gefesselt, geschlagen und es mit einer Axt getötet haben.

Wie Novinky unter Berufung auf Behördenkreise berichtete, soll dies zwischen Freitagabend und Samstagmorgen stattgefunden haben. Anschließend wäre er abgehauen.