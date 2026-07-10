Airline wirbt in Sachsen für dieses neue Flug-Angebot ab Prag
Prag/Dresden - Am Prager Flughafen geht eine neue Verbindung an den Start. Ab 1. August fliegt "Starlux Airlines" nach Taiwan. Das Angebot soll unter anderem auch die Sachsen in den kleinen Inselstaat östlich von China locken.
Wie das Unternehmen mitteilte, wird die tschechische Hauptstadt das erste Expansions-Ziel in Europa sein. Bis zum 30. September würden wöchentlich drei Flüge – immer dienstags, donnerstags und samstags – nach Taipeh stattfinden. Im Oktober seien sogar vier Flüge (auch montags) geplant.
"Die Langstreckenverbindung wird mit dem Airbus A350 bedient", heißt es. Mit einer 5-Sterne-Zertifizierung der britischen Rating-Organisation "Skytrax" sorge man für ein "komfortables und gehobenes Reiseerlebnis".
Marketing-Manager Roman Pacvon erklärt zum neuen Angebot auf LinkedIn: "Bei 'Starlux Airlines' konzentrieren wir uns natürlich auch auf den deutschen Markt, insbesondere auf das Bundesland Sachsen und die Stadt Dresden, die weniger als zwei Autostunden vom Prager Flughafen entfernt liegt."
Man habe sich daher sehr gefreut, Reisebüros aus Sachsen die Direktverbindung Prag–Taipeh vorstellen zu dürfen. "Die Teilnehmerzahl beim Workshop in Dresden übertraf alle Erwartungen", so Pacvon.
Dresden wegen ESMC-Chipfabrik attraktiv
Dass "Starlux Airlines" nicht ab Dresden fliegt, dürfte vor allem an den hohen Standortkosten und dem überschaubaren Einzugsgebiet liegen.
Dennoch ist die sächsische Landeshauptstadt auch deshalb interessant, weil hier eine ESMC-Chipfabrik entsteht, die Potenzial für Geschäftsreisen bietet.
Wie das tschechische Online-Portal "fzone.cz" berichtet, will die Fluggesellschaft ab Herbst sogar zwei brandneue Maschine des Typs A350-1000 auf der Strecke von Prag nach Taipeh einsetzen.
Sie verfügen über eine aufwendig kreierte Lackierung mit Flüssigmetall-Effekt in Gold beziehungsweise Silber. Es soll sich um die ersten eigens für die kommerzielle Luftfahrt entwickelten Metallic-Farben handeln.
"Starlux Airlines" wird mit seinem neuen Angebot in Konkurrenz mit "China Airlines" treten, deren Maschinen bereits zwischen Taipeh und Prag unterwegs sind.
Verbesserungspotenzial besitzt der Flughafen der tschechischen Hauptstadt vor allem bei der ÖPNV-Anbindung. Bislang fahren nur Busse zu den Terminals. Eine Bahnstrecke befindet sich jedoch im Bau und soll voraussichtlich ab 2029/30 in Betrieb gehen.
Titelfoto: Starlux Airlines/PR