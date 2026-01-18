Kein Strom, kein Sprit, kein Bier: Großer Blackout an Tschechen-Grenze!

Marienberg/Chomutov - Gespenstische Szenen an der deutsch-tschechischen Grenze ! Seit Samstagabend herrscht kurz hinter der B174 Ausnahmezustand: kein Strom, kein Sprit, kein Bier! Im Grenzgebiet zwischen Reitzenhain und Chomutov war aufgrund eines Stromausfalls fast alles dunkel.

Normalerweise herrscht am Wochenende an der Grenz-Tankstelle in Tschechien reges Treiben. Doch wegen eines Stromausfalls ging hier am Sonntag nichts mehr. © Haertelpress

Ausgerechnet am Sonntag, wenn sonst zahlreiche Tagesbesucher über die Grenze fahren, um günstig zu tanken, Kippen zu kaufen oder in einem Restaurant einzukehren, ging nichts mehr. Wer kurz hinter der Grenze ankam, stand teilweise vor verschlossenen Türen und dunklen Zapfsäulen.

So war die Tankstelle kurz hinter der B174 am Sonntag völlig verlassen - keine laufenden Zapfsäulen, keine Anzeige der Spritpreise, kein Personal! Das Gelände wirkte völlig verlassen. Einige Autofahrer hielten an, stiegen aus, blickten ungläubig um sich - und fuhren anschließend wieder zurück nach Deutschland.

Auch in den umliegenden Geschäften machte sich der Blackout deutlich bemerkbar. Der Duty-free-Shop hinter der Grenze war zwar geöffnet, doch nur wenige Lampen sorgten für Licht. Der restliche Laden lag im Halbdunkel.

Dennoch konnte eingekauft werden: Die Kassen liefen offenbar über ein Notstromaggregat. Auch die Kartenzahlung funktionierte.