Kind (2) steckt Kopf in Klobrille und kommt nicht mehr raus, aber die Feuerwehr hilft

Der Kleine steckte in der Klemme. © Screenshot/Facebook/HZS Olomouckého kraje

Ein zweijähriger Junge hat sich beim Spielen etwas "verrannt". Unbemerkt von Aufsichtspersonen schaffte es der Knirps irgendwie, seinen Kopf durch einen Kinder-Toilettensitz zu stecken.

Offenbar wuchs der Steppke aber in der Zwischenzeit und er bekam seinen Kopf nicht mehr heraus!

Auch die herbeieilende Mutter schaffte es nicht, das Kunststoffoval, das für das Gesäß und nicht den Kopf designt wurde, von den Schultern ihres Sohnes zu entfernen.

Am Ende blieb der Familie nichts anderes übrig, als nach professioneller Hilfe zu suchen. Mutter und Großmutter brachten den Bengel deshalb zur örtlichen Feuerwehr in Litovel (Tschechische Republik). Dort war man sehr überrascht über den kuriosen Fall, nahm sich der Sache aber in professioneller Manier an.

Mit einer Kombizange und Blechschere schnitten die Retter das Toilettenplastik auf und befreiten vorsichtig seinen Kopf, um ihn nicht zu verletzen.

Da der kleine Junge die ganze Zeit über sehr tapfer gewesen sei, durfte er als Belohnung die Litoveler Feuerwache besichtigen, die ihm, wie die Feuerwehr auf Facebook mitteilte, nach dem "Einsatz" sehr gut gefiel.