Auslieferung gefordert: Tschechien will Neonazi Liebich loswerden

Halle/Chemnitz - Seit mehr als einem halben Jahr war die verurteilte Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich (55) auf der Flucht. Am Donnerstag konnte die tschechische Polizei die 55-Jährige in Schönbach bei Asch festnehmen . Nun soll Liebich mit viel bürokratischem Aufwand nach Sachsen geholt werden - wenn sie dem zustimmt.

Marla Svenja Liebich (55) wurde am Donnerstag nach monatelanger Flucht in Tschechien gefasst. Wie geht es nun weiter? © Sebastian Willnow/dpa

Nach der Festnahme bat die tschechische Polizei die deutschen Behörden, einen Antrag auf Auslieferung zu stellen. Das sagte die Staatsanwaltschaft Halle gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Fakt ist: Die Staatsanwaltschaft will einen solchen Antrag stellen. Aber: Liebich kann die Auslieferung nach Deutschland auch ablehnen. Sollte das der Fall sein, entscheidet die tschechische Justiz über das weitere Vorgehen.

Sollte die Rechtsextremistin der Auslieferung allerdings zustimmen, wird sie nach Chemnitz gebracht. Unklar ist allerdings offenbar noch, ob die 55-Jährige in ein Frauen- oder Männergefängnis kommt.



Denn: Noch bei der Verurteilung trat Liebich als Mann auf, wenig später wurde der Geschlechtseintrag auf weiblich geändert - möglich durch das Selbstbestimmungsgesetz der Ampel-Regierung.



Kritiker warfen Liebich vor, das neue Gesetz auf die Schippe zu nehmen. Auch bei ihrer Verhaftung in Tschechien soll die 55-Jährige eine Glatze und Männerkleidung getragen haben.