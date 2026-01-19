Schießerei in Gemeindebüro: Polizei tötet Attentäter, mehrere Verletzte

Děčín (Tschechien) - Auf ein Gemeindebüro in der sächsisch-tschechischen Grenzregion Děčín wurde am Montagvormittag ein tödlicher Anschlag verübt.

Die tschechische Polizei hat am Montagvormittag einen Attentäter ausgeschaltet. (Symbolbild) © Dana Kesnerova/XinHua/dpa

Gegen 10.30 Uhr wurde eine Schießerei in dem Bürogebäude der Stadt Chřibská gemeldet, wie die tschechische Polizei in einem Beitrag auf X mitteilte. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften sicherte daraufhin das Gelände.

Kurze Zeit später konnte der Schütze durch die Polizei ausgeschaltet werden. Auch ein weiterer Mann kam ums Leben. Zuvor hatte die Polizei den Tod einer Frau vermeldet. Die Betroffene wurde allerdings schwer verletzt, ist noch am Leben.

Neben den zwei Todesopfern gibt es nach aktuellem Stand (12.07 Uhr) mindestens noch sechs Verletzte zu beklagen, darunter einen Polizisten. Die Polizei hat ein Notfalltelefon eingerichtet, Psychologen kümmern sich um die Betroffenen vor Ort.

Gegen 12 Uhr gab die Polizei zudem bekannt, dass das Gemeindebüro vorsichtshalber von einem Spürhund auf Sprengstoff untersucht wird: "Dies ist Standardvorgehen; uns liegen keine Informationen über Sprengstoffe vor", hieß es dazu.