Tschechen sanieren Grenz-Tunnel: Eine Woche Vollsperrung

Die Arbeiten an den Tunneln auf der Autobahn D8 (E55) zwischen Dresden und Prag haben am Dienstag begonnen. © Hájek Vojtìch/CTK/dpa

Auf tschechischer Seite sind der 2,1 Kilometer lange Panenska-Tunnel und der rund 400 Meter lange Libouchec-Tunnel seit Dienstag für eine Woche ganz geschlossen, wie die Autobahndirektion RZD mitteilte.

In diesem Bereich gelte eine Vollsperrung in beiden Richtungen. Für Pkw- und Lkw-Fahrer sind Umleitungsstrecken durch das Erzgebirge ausgeschildert, die aber über schmale und teils unübersichtliche Straßen führen. Die tschechische Autobahn D8 schließt an die A17 auf sächsischer Seite an.

Die tschechische Polizei bat um Geduld. Sie ermahnte die Fahrer, auf den Umleitungsstrecken bei Bedarf Rettungsgassen sofort zu bilden. Rund 140 Beamte sind nach Angaben der Agentur CTK vor Ort, um den Verkehr zu regeln.

Nach der einwöchigen Vollsperrung soll der Verkehr monatelang in beiden Richtungen durch jeweils eine der beiden Tunnelröhren geführt werden. Zudem sind weitere Vollsperrungen für Anfang Juli und Oktober geplant.