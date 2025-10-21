Junge Mutter (26) im Drogenrausch rast ihre Tochter (†8) tot
Pilsen (Tschechien) - Bei einem schlimmen Verkehrsunfall in der tschechischen Region Pilsen kam ein achtjähriges Mädchen ums Leben. Die 26-jährige Mutter raste im Drogenrausch in den Gegenverkehr. Die Polizei hat einen schrecklichen Verdacht.
Am Montag gegen 17.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Unfall nahe der Ortschaft Seč gerufen, berichtete die Zeitung Deník.
Die 26-jährige Fahrerin eines roten Peugeot 206 geriet auf einer Fernstraße in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem Lieferwagen zusammen.
An Bord des Unglücks-Peugeot saß auch die achtjährige Tochter der Frau. Das kleine Mädchen wurde lebensgefährlich verletzt und sofort ins Krankenhaus eingeliefert. Auch der 28-jährige Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs und sein Beifahrer wurden verletzt.
Noch vor Ort wurde bei der mutmaßlichen Unfallverursacherin ein Alkohol- und Drogentest durchgeführt. Beide schlugen positiv an: 1,8 Promille, Crystal Meth. Die Frau war wohl völlig berauscht.
Unfall in der Region Pilsen: Kleines Mädchen lebt nicht mehr
Dann die traurige Nachricht: Das kleine Mädchen hat es nicht geschafft. Sie erlag am Dienstag ihren schweren Verletzungen. Das berichtet die Zeitung Blesk.
Inzwischen gehen die Ermittler von einem schrecklichen Verdacht aus. Offenbar wollte die Frau mit ihrer Tochter aus dem Leben treten, berichtet das Portal Novinky unter Berufung auf Polizeikreise. Sie soll absichtlich in den Gegenverkehr gerast sein.
Die Kriminalpolizei stuft den Vorfall inzwischen als Mord ein. Die mutmaßliche Täterin wurde vorläufig festgenommen, befindet sich zurzeit in einem Spezialkrankenhaus. Ihr drohen bis zu 20 Jahre Haft, berichtet Blesk weiter.
Normalerweise zieht die Redaktion es vor, nicht über Suizide zu berichten. Da es sich aber um einen erweiterten Suizid handelt, hat sich TAG24 entschieden, es zu thematisieren.
Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, bei der Telefonseelsorge findet Ihr rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge, bundeseinheitliche Nummer: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: Facebook/HZS Plzeňského kraje