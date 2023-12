Tschechien schafft ab Januar 2024 bei Deutschen beliebtes Benzin ab!

Dresden/Usti - Das Tanken in Tschechien ist so günstig wie seit Monaten nicht. Der Rückgang der Ölpreise ist auch in Böhmen angekommen: Benzin gibt es ab 1,40 Euro pro Liter - so günstig wie seit Ende Mai nicht mehr, Diesel wird ab 1,42 Euro angeboten. Doch Schnäppchen-Tanker aufgepasst: Ab Januar 2024 gibt es entscheidende Veränderungen an den Tankstellen im Nachbarland.