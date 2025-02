Zwei Frauen werden zu Heldinnen: Promille-Busfahrer gefährdet Passagiere

Slavkov u Brna (Tschechien) - Als die 19 Passagiere in den Bus stiegen, ahnten sie noch nicht, dass sich der Fahrer vor und während der Fahrt den ein oder anderen Schnapps genehmigen würde. Die Fahrt wurde zu einem Horror-Trip, doch zwei Frauen retteten die Insassen des Busses.

Der Linienbus kam zum Stehen, nachdem er gegen einen Müllcontainer auf dem Parkplatz gekracht war. © Screenshot: youtube.com/@PolicieCZ

Wie die tschechische Zeitung "Novinky.cz" berichtet, sollte der Linienbus am vergangenen Montag von Brno nach Uherské Hradiště, gelegen im Osten von Tschechien, fahren, doch am Ziel kam er nie an.

Zwei Frauen, die zufälligerweise auf derselben Strecke wie der Bus in ihrem privaten Auto fuhren, wollten diesen überholen. Doch dies gelang ihnen nicht, weil der Bus immer wieder unvorhergesehen die Fahrspuren wechselte.

Ein Sprecher der tschechischen Polizei sagte in einem Interview: "Nach einer Weile gelang es ihnen, vor den Bus zu gelangen und in den Rückspiegel zu schauen, weil sie vermuteten, dass der Fahrer gesundheitliche Probleme hat."

Um Schlimmeres zu verhindern, bemühten sich die zwei Frauen den Linienbus auf einen Tankstellenparkplatz zu lotsen.

Schließlich gelang es den beiden, den Bus auf den Parkplatz zu bringen, auch wenn er nur zum Stehen kam, indem er gegen einen Müllcontainer krachte.