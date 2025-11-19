Familie aus Hamburg stirbt in Türkei: Gutachten schließt eine Vergiftung durch Lebensmittel aus!

Istanbul (Türkei) - Nach dem Tod von zwei Kindern (3, 6) und ihren Eltern in Istanbul bringt ein toxikologisches Gutachten nun Gewissheit: Die Familie starb nicht - wie anfangs angenommen - an einer Lebensmittelvergiftung.

Die Touristen wurden nach ihren Vergiftungserscheinungen im Taksim-Krankenhaus in Istanbul behandelt. © Mirjam Schmitt/dpa

Laut einem Bericht der türkischen Zeitung Cumhurriyet soll eine Vergiftung durch chemische Substanzen im Hotel der Familie zum Tod der vier Hamburger geführt haben.

Eine Lebensmittelvergiftung sei laut Gutachten unter Berücksichtigung aller Umstände "unwahrscheinlich".

Die endgültige Todesursache könne allerdings erst nach Analyse der bei der Mutter und ihren Kindern entnommenen "pathologischen, mikrobiologischen und toxikologischen" Proben festgestellt werden.

Am 9. November reiste die Familie nach Istanbul, checkte im Harbour Suites Old City Hotel ein und erkundete in den Tagen darauf Kultur und Kulinarik. Am 12. November begann der Horror: Die Hamburger klagten über Übelkeit und Erbrechen, einen Tag später verschlechterte sich der Zustand der Kids, sie mussten in Krankenhäuser gebracht werden, überlebten den Urlaub nicht.