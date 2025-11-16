Familie aus Hamburg stirbt nach Vergiftung in der Türkei: Polizei nimmt Bäcker fest

Istanbul (Türkei) - Nach dem Tod einer Hamburger Mutter und ihrer zwei Kinder im Türkeiurlaub ist nun auch ein Bäcker festgenommen worden.

Eine Person, die türkisches Gebäck herstellt, wurde nun auch noch festgenommen. © Christoph Soeder/dpa

Er arbeite in einem Laden in der Nähe des Hotels im Stadtteil Fatih, berichteten die Tageszeitungen "Cumhuriyet" und "Sabah" übereinstimmend. Damit steigt die Zahl der Festgenommenen auf acht. Eine offizielle Bestätigung lag zunächst nicht vor.



Zuvor waren Berichten zufolge ein Verantwortlicher des Hotels sowie zwei Personen festgenommen worden, die eine Desinfektion im Hotel durchgeführt hatten. Am Freitag waren nach Angaben des Justizministeriums zudem vier Verdächtige festgenommen worden.

Laut dem Staatssender TRT geht es um Verkäufer von Süßigkeiten, gefüllten Muscheln und einem Gericht aus Kalbsdärmen (Kokorec). Ihnen wird den Berichten zufolge fahrlässige Tötung vorgeworfen.

Das Hotel, in dem alle vergifteten Personen übernachteten, wurde am Samstagabend evakuiert, wie berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Die Herberge war durch die weiteren Fälle in den Fokus der Ermittler geraten. Auch ein Verantwortlicher des Hotels sei unter den Festgenommenen.

Die Spurensicherung der Polizei nahm Anadolu zufolge unter anderem Proben des Trinkwassers. Wie viele Menschen nun in andere Hotels gebracht wurden, war unklar.