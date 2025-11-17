Tod von Mutter und Kindern in Istanbul: Weitere Festnahmen, Touristen sind verunsichert

Im Fall der in Istanbul gestorbenen Hamburger Mutter und ihrer zwei Kinder gibt es weitere Festnahmen.

Von Anne Pollmann, Mirjam Schmitt Istanbul (Türkei) - Im Fall der in Istanbul gestorbenen Hamburger Mutter und ihrer zwei Kinder gibt es weitere Festnahmen.

Ein Streetfood-Stand wurde nach den Vergiftungen vorerst geschlossen. © Ahmed Deeb/dpa Dabei handele es sich um zwei Hotelangestellte sowie eine Person, die Schädlingsbekämpfung in dem Hotel der Familie durchgeführt habe, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Insgesamt seien nun elf Verdächtige in Gewahrsam. Vier werden dem Haftrichter vorgeführt - dabei handelt es sich um Verkäufer von Gerichten und Süßigkeiten. Ermittler vermuteten bisher eine Lebensmittelvergiftung, etwa durch Streetfood. Konkrete Beweise sind bisher noch nicht öffentlich gemacht worden. Türkei Lebensmittel-Vergiftung im Urlaub: Zwei deutsche Kinder gestorben Im Laufe des Montags sei mit der Veröffentlichung toxikologischer Gutachten von Lebensmittelproben sowie mit einem Gutachten der Gerichtsmedizin zu rechnen, so Anadolu.

Hotel der Familie geriet in den Fokus und wurde evakuiert

Die Familie war wegen Übelkeit und Erbrechen in ein Krankenhaus eingeliefert wurden. (Symbolfoto) © 123RF/chalabala Ermittler hatten nach den Todesfällen Proben in den von der Familie besuchten Lokalen und im Hotel genommen.

Das Hotel der Familie geriet in den Fokus, nachdem zwei weitere Gäste wegen Übelkeit und Erbrechen behandelt werden mussten. Ein Zimmer sei mit Chemikalien desinfiziert worden, hieß es. Das Hotel wurde evakuiert und versiegelt. Vater, Mutter, der sechs Jahre alte Sohn und die drei Jahre alte Tochter waren vor einer Woche nach Istanbul gereist. Türkei Erdogan-Gegner soll bis zu 2352 Jahre in den Knast Am Mittwoch war die Familie Anadolu zufolge wegen Übelkeit und Erbrechens in ein Krankenhaus mit Verdacht auf Lebensmittelvergiftung eingeliefert und zwischenzeitlich entlassen worden.

Touristen vor Ort sind verunsichert