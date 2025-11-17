Familie aus Hamburg stirbt nach Vergiftung in der Türkei: Jetzt ist auch der Vater tot

Istanbul (Türkei) - Nach dem Tod der Hamburger Mutter und ihrer zwei Kinder ist nun auch der Vater in Istanbul gestorben.

Die gesamte Familie aus Hamburg ist im Türkei-Urlaub gestorben. © Ahmed Deeb/dpa

Das teilte der Chef der Istanbuler Gesundheitsdirektion, Abdullah Emre Güner, auf X mit. Die Ermittlungen zur Ursache der Todesfälle halten an.

Im Verdacht steht Medienberichten zufolge eine Lebensmittelvergiftung oder eine Vergiftung durch Chemikalien zur Schädlingsbekämpfung.

Ein offizielles Gutachten zur Todesursache steht noch aus.

Nach Medienberichten wurden inzwischen elf Verdächtige festgenommen, darunter Essensverkäufer, Mitarbeiter des Hotels der Familie im Stadtteil Fatih und Mitarbeiter einer Firma für Schädlingsbekämpfung.

Ob die Festnahmen miteinander in Zusammenhang stehen, war unklar. Die Behörden äußerten sich zunächst nicht.