Großes Wohnhaus in der Türkei eingestürzt: Unter den Toten auch zwei Kinder

Istanbul - Ein Wohngebäude ist im Nordwesten der Türkei eingestürzt und hat eine fünfköpfige Familie unter sich begraben, darunter drei Kinder.

In der Türkei ist ein mehrstöckiges Wohnhaus eingestürzt. © Cihan Atik/IHA/AP/dpa

Rettungskräfte bargen am Mittwochmittag zwei Leichen, bei denen es sich um den zwölfjährigen Sohn und die 14-jährige Tochter der Familie handeln soll, wie der stellvertretende türkische Innenminister Mehmet Aktas sagte.

Die 18-jährige Tochter sei lebend aus den Trümmern geborgen und ins Krankenhaus gebracht worden. Nach den Eltern werde weiter gesucht.

Auf Bildern war zu sehen, wie ein Bagger Betonblöcke zur Seite schob.

Wegen eines Feiertags in der Türkei seien die anderen Bewohner des siebenstöckigen Hauses auf Ausflügen und nicht zu Hause gewesen, berichteten Medien.