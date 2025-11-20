Familie aus Hamburg stirbt in der Türkei: Großvater will Schuldige im Gefängnis sehen

Afyonkarahisar - Der Vater des in Istanbul gestorbenen Hamburgers fordert eine lückenlose Aufklärung des Todes seines Sohnes, seiner Schwiegertochter und der beiden Kinder. Er werde so lange kämpfen wie er kann, "ob mein Leben ausreicht oder nicht", sagte Yilmaz Böcek.

Vor der Wohnung der verstorbenen Familie haben Nachbarn und Freunde Kerzen aufgestellt. © NEWS5 / René Schröder

Vater, Mutter, der fünf Jahre alte Sohn und die drei Jahre alte Tochter waren am 9. November nach Istanbul gereist und am 12. November erstmals in einem Krankenhaus behandelt worden mit Verdacht auf Lebensmittelvergiftung. Alle vier sind später gestorben.

Inzwischen gehen die Behörden von einer chemischen Vergiftung im Hotel der Familie aus. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu wurde dort am 11. November ein Zimmer wegen Schädlingen behandelt.

Sein Enkel hätte am Donnerstag Geburtstag gefeiert und wäre sechs Jahre alt geworden, erklärte der Hamburger Böcek, der sich noch in der Provinz Afyonkarahisar aufhält, wo die Familie beigesetzt wurde. Türkische Medien hatten das Alter des Jungen zuvor mit sechs Jahren angegeben.

Er sei am 13. November von Hamburg in die Türkei geflogen, erklärte der 58-jährige Böcek. Da habe die Familie bereits um ihr Leben gekämpft. Am selben Tag noch starben beide Enkelkinder, einen Tag später seine Schwiegertochter. Sein Sohn lag im künstlichen Koma, sagte er.

Irgendwann hätten die Ärzte ihm gesagt, dass die Organe seines Sohnes versagt hätten und sie nichts mehr für ihn tun könnten. Sein Sohn sei "wie eine Kerze, die man anzündet, vor meinen Augen geschmolzen. Das war das Allertraurigste." Sein Sohn starb am 17. November.