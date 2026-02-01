Reisebus verunglückt - neun Tote, 26 Verletzte

Türkei - Bei einem Unfall mit einem Reisebus in der südtürkischen Provinz Antalya sind neun Menschen ums Leben gekommen.

Der Reisebus kam auf nasser Fahrbahn von der Straße ab und verunglückte. © HANDOUT / DHA (DEMIROREN NEWS AGENCY) / AFP

26 weitere seien verletzt worden, teilweise schwer, sagte Provinzgouverneur Hulusi Sahin. Der Busfahrer sei im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.

Der Bus sei bei nasser Fahrbahn von der Straße abgekommen und mutmaßlich zu schnell gewesen. Die Verletzten seien in umliegende Krankenhäuser gekommen.

Auf Bildern des Staatssenders TRT war ein umgekippter Bus im Straßengraben zu sehen. Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle.

Die Reisenden waren aus der Westtürkei ins auch bei Urlaubern beliebte Antalya unterwegs. Es gab zunächst keine Hinweise darauf, dass Touristen betroffen sein könnten.