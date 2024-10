Terror in der Türkei! Zahl der Toten steigt, Regierung macht PKK verantwortlich

Ankara - Terror in der türkischen Hauptstadt Ankara! Bei einem Anschlag am Hauptquartier des Rüstungsunternehmens Turkish Aerospace (TAI) gibt es mindestens fünf Tote und 22 Verletzte zu beklagen. Die türkische Regierung macht die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK für den Angriff verantwortlich.

Am Mittwochnachmittag stürmten mindestens zwei bewaffnete Täter - ein Mann und eine Frau - das Hauptquartier des Rüstungskonzerns Turkish Aerospace in der Nähe von Ankara und schossen um sich.

Einsatzkräfte halten sich am Anschlagsort bereit. © Adem ALTAN / AFP

Das Unternehmen Türkische Luft- und Raumfahrt (Tusas) ist Entwickler und Produzent von Luft- und Raumfahrtsystemen wie Kampfflugzeugen und Drohnen. Tusas hat unter anderem die Prototypen des türkischen Kampfflugzeuges Kaan mitentwickelt.



In der Türkei haben in der Vergangenheit sowohl die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) als auch die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK schwere Anschläge verübt, auch in der Hauptstadt Ankara.

Erstmeldung 15.30 Uhr, fortlaufend aktualisiert.