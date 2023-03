Türkei präsentiert neuen Kampf-Jet: Erste Bilder zeigen das Flugzeug beim Bodentest

Noch in diesem Jahr soll die TF-X zum Erstflug abheben. Ab 2029 sollen die ersten zehn Serien-Exemplare (Block 1) dann an die türkische Luftwaffe ausgeliefert werden.

Demnach habe das neue Flugzeug mit der vorläufigen Bezeichnung MMU TF-X erfolgreich seine Triebwerke gestartet und bewegte sich aus eigener Kraft über das Rollfeld. Am Samstag soll der neue Jet dann ganz offiziell seinen Rollout feiern und der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Nun ist der Prototyp des neuen Kampfjets bei einem Test fotografiert worden. Das berichtete die türkische Militärtechnik-Webseite SavunmaSanayiST am Freitag.

Nur die beiden US-Jets F-22 Raptor und F-35 Ligthtning II gelten als derart fortschrittlich. Letztgenanntes Flugzeug soll auch bei der Bundeswehr zum Einsatz kommen und die in die Jahre gekommen Tornados ersetzen.

Neuer Jet, alte Triebwerke: Bei den verbauten Turbinen soll es sich um solche vom Typ General Electric F110 handeln. © Twitter/IsmailDemirSSB

Nach einer Analyse des Technik-Portals The Drive wurden im TF-X-Prototyp offenbar ältere Triebwerke vom Typ GE F110 verbaut. Turbinen die eigentlich für F16-Kampfjets gedacht sind und die in der Türkei in Lizenz gebaut werden.

Laut türkischen Angaben befindet sich ein eigenes Triebwerk zwar derzeit in der Mache, doch ist es fraglich, ob dies ohne westliches Know-how rechtzeitig zum ehrgeizigen Auslieferungs-Termin gelingt.

Denn nach wie vor stößt es den Amerikanern sauer auf, dass die Türkei reichlich Militär-Hardware (unter anderem S-400-Flugabwehrraketen) in Putins Russland geordert hat. Deswegen flog die Türkei aus dem F-35-Programm raus und verlor damit auch Zugriff auf viele Schlüssel-Technologien.