Tod von Familie in Istanbul: Auch Hamburger Studentin starb an einer Chemikalie

Hamburg/Istanbul - Die Hinweise um den Tod der Hamburger Familie in Istanbul verdichten sich immer weiter. Es soll sich um eine Chemikalie gehandelt haben. Vor einem Jahr teilte eine Hamburger Studentin das gleiche Schicksal.

Eine Hamburger Studentin ist vor einem Jahr in Istanbul an den Folgen von chemikalischen Pestiziden gestorben. (Symbolbild) © Ibrahim Oner/Zuma Press/dpa

Die neuen Hinweise zum Fall der verstorbenen Familie in der Türkei erinnern an einen Fall, der sich etwa vor einem Jahr abgespielt hat.

Eine Hamburger Studentin starb in Istanbul, die 23-Jährige war laut türkischen Medienberichten dort Erasmus-Studentin.

Am 3. November brach sie zusammen und wurde in einem Krankenhaus behandelt. Sie verstarb jedoch noch vor Ort.

Auch bei diesem Vorfall wurden die Ermittlungen zuerst auf eine Lebensmittelvergiftung gelenkt. Der endgültige forensische Bericht wurde erst im Oktober 2025 veröffentlicht und liegt dem Spiegel vor.

Laut diesem Bericht soll die Studentin wegen einer Vergiftung durch Schädlingsbekämpfung mit Insektiziden gestorben sein.

In dem Gebäude, in dem die Studentin gewohnt hatte, fand vorher eine Bekämpfung von Bettwanzen statt. Wegen dieser Bettwanzen wären die Fenster im ersten Stockwerk mit Klebeband zugeklebt gewesen.

Dadurch soll sich das Bekämpfungsmittel in Gas verwandelt und in den obersten Stockwerken ausgebreitet haben. Die Wohnung der Studentin hätte sich im zweiten Stock befunden, vor Ort sei dort ein starker Geruch festgestellt worden.