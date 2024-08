Familiendrama auf Jeep-Safari: Mutter und Tochter rollen Klippe hinunter!

Alanya - Eine Jeep-Safari in der Türkei endete in einer Familientragödie!

Während der Jeep den steilen Abhang hinunterrollt, versucht der Vater vergeblich, den Wagen zu stoppen. © İhlas Haber Ajansı (IHA)

Am Dienstagabend wollten Vater, Mutter (31) und Tochter (1) mit dem Wagen gerade durch den Urlaubsort Alanya fahren, als sich an einer steilen Straße plötzlich die Handbremse des geparkten Jeeps löste, wie die türkische Nachrichtenagentur "İhlas Haber Ajansı" (IHA) berichtete.

Eine Überwachungskamera zeichnete unterdessen das Unglück auf, das fortan seinen Lauf nahm.

Frau und Kind befanden sich bereits an Bord, als der Jeep begann, rückwärts den Abhang hinunterzurollen. Verzweifelt versuchte der Vater noch einzugreifen und das Auto durch einen Sprung in die Fahrertür zu stoppen - ohne Erfolg.

So prallte der oben offene Safari-Wagen zunächst gegen eine Mauer und stürzte anschließend eine Klippe hinunter. Während der Mann vorher zu Boden fiel, krachten die 31-Jährige und ihre Tochter mit dem Jeep mehrere Meter in die Tiefe. Die Mutter verstarb noch am Unfallort.