Schockierende Aufnahme: 30-Meter-Boot wird von riesiger Superjacht gerammt

Yalıkavak (Türkei) - In den sozialen Medien findet man momentan ein Video, das den Zusammenstoß von zwei Booten zeigt. Eines von beiden hatte dabei einen entscheidenden Vorteil.

Die Superjacht stammt vom deutschen Unternehmen Lürssen. © Sina Schuldt/dpa

Beim einen handelte es sich nämlich um eine Superjacht von Lürssen, die 90 Meter misst, wie "Daily Mail" berichtet.

Dagegen hatte das andere Boot, eine kleine Motorjacht in einer Größe von gerade mal 30 Metern, keine Chance.

Das riesige Schiff war vor der Küste von Yalıkavak in Bodrum in der Türkei einfach auf das andere zugesteuert und so geschah das Unglück.

Aus welchem Grund die Superjacht einfach in das andere Boot krachte, ist bislang noch unklar. Immerhin wurde beim Aufprall niemand verletzt. Der Vorfall wird derzeit von der Küstenwache untersucht.