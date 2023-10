Über 50 Pferde gestorben! Tierschützer knöpfen sich irres Rennen vor

Pardubice (Tschechische Republik) - Am Sonntag starb bei einem traditionsreichen Pferderennen im tschechischen Pardubitz das Pferd Stuke. Der Jockey Martin Liška musste schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art in Pardubice. Tierschützer wollen den Spuk nun beenden.

1984 stürzte dieser Jockey mit seinem Pferd in den Taxis-Graben. (Archivbild) © IMAGO / Galoppfoto

Die Velká Pardubická ist ein traditionelles Pferderennen über fast sieben Kilometer auf der Pferderennbahn im ostböhmischen Pardubice in Tschechien und gilt als eines der härtesten Hindernisrennen der Welt.



Es wurde erstmals 1874 ausgetragen und fand seitdem, außer zwischen 1938 und 1945, an jedem zweiten Oktobersonntag des Jahres statt. So auch am vergangenen Wochenende.

Eines der 31 Hindernisse gilt bei diesem Rennen als besonders "mörderisch": der Taxis-Graben. In diesem starb am Sonntag das Pferd Stuke.

Ein Twitter-User hat erzürnt Aufnahmen des fatalen Sturzes auf X (ehemals Twitter) geteilt.