Überlebende von Crans-Montana darf endlich nach Hause

Crans-Montana/Cesena - Sie lag vier Wochen lang im Krankenhaus: Eleonora Palmieri (29), Überlebende der Silvester-Tragödie aus Crans-Montana (Schweiz), darf endlich wieder nach Hause.

Eleonora Palmieri (29) lag zuletzt mehrere Wochen im Krankenhaus. Nun durfte sie endlich nach Hause, wurde dort herzlich empfangen. © Montage: Screenshot/Instagram/eleonorapalmieri (2)

Die Italienerin wurde nach der Brandkatastrophe mit 40 Toten zunächst in einer Mailänder Klinik behandelt, später in Cesena nahe ihrer Heimat Rimini.

Am Donnerstag durfte die Tierärztin endlich nach Hause. Auf Instagram verfasste sie emotionale Zeilen, die zeigen, dass vor ihr noch ein langer Weg liegt.

"Die meisten Verbrennungen zweiten Grades heilen mittlerweile ab", schrieb Eleonora. "An meiner rechten Hand, wo die Hauttransplantation durchgeführt wurde, habe ich die größte chirurgische Hürde überwunden."

Doch nun stehe sie vor der nächsten Herausforderung: "Physiotherapie, regelmäßige Verbandswechsel und intensive psychologische Betreuung sind angesagt."

Sie machte klar: "Der Heilungsprozess endet nicht mit dem Krankenhausaufenthalt; für mich ist es ein Weg, der mindestens zwei Jahre dauern wird. Die Nachwirkungen halten monatelang an, denn die Narben sind 'lebendig' und verändern sich mit der Zeit."