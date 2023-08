Für mehr Kohle: Polizisten identifizieren sich plötzlich reihenweise als non-binär

Weibliche Beamte haben pro Jahr Anspruch auf 1300 australische Dollar (umgerechnet etwa 770 Euro) mehr als ihre männlichen Kollegen. So weit, so gut.

In der Polizei Victorias haben nun zahlreiche männliche Polizisten diese Möglichkeit missbraucht. Sie haben sich bei der Personalverwaltung als non-binär ausgegeben, um so auch den Zuschuss der Frauen zu kassieren. Intern wurde offenbar geregelt, dass non-binäre Personen wie Frauen behandelt werden.

Es reicht aus, online einen Antrag zu stellen, und ein behördlicher Prozess kommt in Gang, der darin mündet, dass auf der Geburtsurkunde das neue beziehungsweise für die Individuen stimmigere Geschlecht eingetragen ist, welches in Victoria nicht nur männlich und weiblich sein kann, sondern beispielsweise auch non-binär .

Der Chefermittler Shane Patton zeigte sich entsetzt über das Verhalten seiner Kollegen und sagte, dass Verstöße gegen den Disziplinarkodex der Polizei nicht toleriert werden würde.

Patton betonte der australischen The Age zufolge, dass niemand in der Organisation über dem Gesetz stehe und dass er höhere Erwartungen an die Mitarbeiter der Victoria Police habe als an jeden anderen.

Dass die Polizisten gegen ethische und moralische Standards verstoßen haben, dürfte klar sein. Juristisch wird es aber kompliziert. Es gibt nämlich keine naturwissenschaftliche Methode des Nachweises, dass eine Person tatsächlich non-binär ist oder nicht. Man kann nur, und das Quarks zufolge fast immer zweifelsfrei, das biologische Geschlecht nachweisen.

Die Polizei von Victoria hat nun deshalb intern doch eine kleine Anforderung eingebaut: Man muss eidesstattlich versichern, non-binär zu sein. Eine falsche eidesstattliche Versicherung wäre tatsächlich eine Straftat. Das Problem mit der Unmöglichkeit des Nachweises bleibt.