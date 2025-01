Umstrittene Entscheidung: Schweden will Anzahl der Wölfe halbieren

Schweden - In Schweden wurde entschieden, dass die Anzahl der geschützten Wölfe im Land verringert werden soll. Ab dem heutigen Donnerstag beginnt die Jagd, die letztendlich darauf abzielt, die Population zu halbieren. Tierschützer halten die Entscheidung für illegal.

Zunächst wurden fünf Wolfsfamilien zum Abschuss freigegeben. © 123rf/jordimorastock

Zum jetzigen Zeitpunkt seien fünf Wolfsfamilien zum Abschuss freigegeben worden. Damit wurde die Tötung von insgesamt 30 Tieren erlaubt, wie der "Guardian" berichtet.

Über die Jahre 2022 und 2023 ist die Zahl der Wölfe in Schweden bereits um circa 20 Prozent zurückgegangen - insgesamt gibt es noch 375 registrierte Tiere.

Die festgelegte Mindestanzahl von 300 soll jetzt auf 170 reduziert werden. Das ist dann die neue Untergrenze für einen sogenannten "günstigen Erhaltungszustand".

Der Berner Konvention zufolge darf die Population einer geschützten Art nicht unter ein nachhaltiges Niveau sinken.

Tierschützer argumentieren deshalb, das Schwedens Plan nach EU-Recht illegal sei. Die Europäische Union will jedoch in Zukunft die Gesetze rund um die Wolfsjagd lockern. So soll den Ländern ermöglicht werden, mehr Wölfe zum Abschuss freizugeben.