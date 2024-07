Unfall im Nationalpark: Geländewagen mit fünf Insassen stürzt in Geysir

Wyoming (USA) - Der Semi-Centennial Geysir im Yellowstone-Nationalpark machte zuletzt 1922 von sich Reden. Danach verhielt sich die heiße Quelle ruhig, geriet vor zwei Tagen aber wieder in die Schlagzeilen.

Mehr als ein Jahrhundert ist es um den Semi-Centennial Geysir ruhig gewesen. Am Donnerstag und Freitag herrschte allerdings Aufregung um die heiße Quelle. © Screenshot/Facebook/Yellowstone National Park

Hatte der Geysir etwa nach mehr als Hundert Jahren mal wieder eine Wassersäule in die Luft gespuckt?

Nein! Ohne das Zutun von Parkbesuchern hätte der Semi-Centennial wohl weiter still und starr geruht wie ein See.

Wie der National Park Service mitteilte, waren am Donnerstag gegen 10.40 Uhr fünf Personen mit einem Geländewagen im Yellowstone unterwegs, als sie plötzlich von der Straße abkamen.

Die Gruppe samt Auto landete aber nicht an irgendeinem Baum oder in einem Zaun, sondern fuhr mitten in den (zum Glück) inaktiven Geysir.