Beinahe einen Tag alleine im Wald: Verzweifelte Suche nach dem vermissten Christian (4)

Nach einer langen Nacht alleine im Wald musste der kleine Christian erstmal was essen. © Screenshot/Facebook/Fresno County Sheriff's Office

Familie Ramirez wollte eigentlich am Huntington Lake im US-Bundesstaat Kalifornien die Ferien genießen, als die Urlaubsidylle gestört wurde. Denn als Mama und Papa für einen Moment unaufmerksam waren, machte sich ihr kleiner Sohn aus dem Staub.

Wie die Polizei von Fresno County auf Facebook berichtete, wurde der vier Jahre alte Christian am vergangenen Donnerstag gegen elf Uhr als vermisst gemeldet - zuvor hatten seine Eltern eine Stunde vergeblich nach ihrem Liebling gesucht.

Rettungsteams machten sich nach dem Hilferuf sofort auf den Weg, hielten am Boden und aus der Luft Ausschau nach dem Jungen, der nur in T-Shirt, kurzer Hose und Turnschuhen unterwegs war.

Doch die 50 Einsatzkräfte mussten schnell feststellen, dass der Vierjährige nicht so leicht aufzuspüren ist. So brach nach einem langen Tag die Nacht über die Helfer herein.