"Unglaublich krank": Was Frau in Müll entdeckt, macht sie sprachlos

North Carolina (USA) - Ungewöhnlicher Fund im Container: Eine Frau konnte ihren Augen nicht trauen, als sie ein gut gebautes Vogelnest im Müll fand.

Die Eier, die Nicole in einem Müllcontainer fand, nahm sie bei sich zu Hause auf. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/reclaimed.urban.t

Nicole aus dem US-Bundesstaat North Carolina fand am 19. März eine schwarze Plastiktüte, die relativ schwer war.

Erst hatte sie gar nicht erkannt, was genau sich darin befand. Umso schockierter war sie, als sie ein ganzes Vogelnest samt Eiern sah.

Insgesamt 18 Stück wurden einfach so entsorgt, wie Newsweek berichtete. Ihre Entdeckung hielt sie in einem TikTok-Video fest und bezeichnete ihren Fund als einen "unglaublich krank".

Hinter dem Haus, an dem der Container stand, brüten jedes Jahr sogenannte Kanadagänse. Doch nicht nur das. "Die bläulich gefärbten, kleineren Eier stammen, wie man mir sagte, von Stockenten, die ebenfalls in dem Becken leben", erklärte die Frau.