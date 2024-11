Unwetter bei Gottesdienst: 14 Kinder und Jugendliche von Blitz getötet

Kampala (Uganda) - Bei einem Blitzeinschlag während eines Gottesdiensts in Uganda sind 14 Menschen, darunter vor allem Kinder und Jugendliche, ums Leben gekommen.

Das Gewitter zog am Samstagnachmittag kurz nach Beginn des Gottesdiensts in einer Kirche auf. (Symbolbild) © Alexander Wolf/onw-images/dpa

34 weitere Menschen wurden bei dem Unglück in einem Flüchtlingslager in dem ostafrikanischen Land verletzt, wie die ugandische Polizei mitteilte.

Neben einem 21-Jährigen handelte es sich bei allen Toten um Mädchen und Jungen zwischen 9 und 18 Jahren.

Das Gewitter zog demnach am Samstagnachmittag kurz nach Beginn des Gottesdiensts in der Kirche des Lagers Palabek im Bezirk Lamwo auf, in dem rund 80.000 Menschen leben.