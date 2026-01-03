US-Großangriff auf Venezuela: Trump gibt Festnahme von Maduro bekannt!

Caracas - Die USA haben laut Präsident Donald Trump (79) einen Großangriff auf Venezuela durchgeführt und den Staatschef Nicolás Maduro (63) sowie dessen Frau festgenommen.

Auch der Flughafen "La Carlota" wurde getroffen. © Matias Delacroix/AP/dpa

"Die Vereinigten Staaten von Amerika haben erfolgreich einen Großangriff gegen Venezuela und seinen Präsidenten Nicolás Maduro durchgeführt. Maduro und seine Frau wurden festgenommen und außer Landes gebracht", schrieb Trump auf seiner Plattform "Truth Social".

Trump erklärte weiter, dass die Militäroperation in Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden durchgeführt worden sei. Weitere Informationen zu dem Angriff sollen auf einer Pressekonferenz am Vormittag (Ortszeit) bekannt gegeben werden.

Zuvor gab es Berichte über Explosionen und Hubschrauber über der venezolanischen Hauptstadt Caracas. Auf vom Fernsehsender NTN24 veröffentlichten Bildern waren Explosionen und Rauchwolken zu sehen. Mehrere davon sollen sich im Gebiet La Carlota ereignet haben, wo ein Stützpunkt der venezolanischen Luftwaffe liegt. Auf einem Video des Senders VPItv war zu sehen, wie mehrere Hubschrauber über die nächtliche Stadt fliegen.

Die Regierung Venezuelas hat den Vereinigten Staaten unterdessen eine militärische Aggression gegen zivile und militärische Ziele vorgeworfen. Dies stelle eine Verletzung der UN-Charta dar, hieß es in einer Mitteilung der venezolanischen Regierung.



Außerdem wurde landesweit der Ausnahmezustand ausgerufen und die Bevölkerung dazu aufgerufen, sich gegen "die imperialistische Aggression" zu wehren.