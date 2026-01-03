US-Großangriff auf Venezuela: Trump gibt Festnahme von Maduro bekannt!
Caracas - Die USA haben laut Präsident Donald Trump (79) einen Großangriff auf Venezuela durchgeführt und den Staatschef Nicolás Maduro (63) sowie dessen Frau festgenommen.
"Die Vereinigten Staaten von Amerika haben erfolgreich einen Großangriff gegen Venezuela und seinen Präsidenten Nicolás Maduro durchgeführt. Maduro und seine Frau wurden festgenommen und außer Landes gebracht", schrieb Trump auf seiner Plattform "Truth Social".
Trump erklärte weiter, dass die Militäroperation in Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden durchgeführt worden sei. Weitere Informationen zu dem Angriff sollen auf einer Pressekonferenz am Vormittag (Ortszeit) bekannt gegeben werden.
Zuvor gab es Berichte über Explosionen und Hubschrauber über der venezolanischen Hauptstadt Caracas. Auf vom Fernsehsender NTN24 veröffentlichten Bildern waren Explosionen und Rauchwolken zu sehen. Mehrere davon sollen sich im Gebiet La Carlota ereignet haben, wo ein Stützpunkt der venezolanischen Luftwaffe liegt. Auf einem Video des Senders VPItv war zu sehen, wie mehrere Hubschrauber über die nächtliche Stadt fliegen.
Die Regierung Venezuelas hat den Vereinigten Staaten unterdessen eine militärische Aggression gegen zivile und militärische Ziele vorgeworfen. Dies stelle eine Verletzung der UN-Charta dar, hieß es in einer Mitteilung der venezolanischen Regierung.
Außerdem wurde landesweit der Ausnahmezustand ausgerufen und die Bevölkerung dazu aufgerufen, sich gegen "die imperialistische Aggression" zu wehren.
USA und Venezuela: Konflikt spitzt sich zu
Die US-Streitkräfte haben vor der Küste Venezuelas zuletzt zahlreiche Kriegsschiffe, Kampfflugzeuge und Soldaten zusammengezogen.
Das Militär versenkte zudem eine Reihe von angeblichen Drogenbooten, die Küstenwache beschlagnahmte mit Sanktionen belegte Öltanker. US-Präsident Trump bestätigte zudem einen Angriff auf ein Hafengebiet in dem südamerikanischen Land.
Venezuelas autoritärer Präsident Nicolás Maduro wirft dem Weißen Haus vor, einen Machtwechsel in Caracas erzwingen zu wollen.
Im Oktober hatte Trump öffentlich bestätigt, dass er verdeckte Einsätze des Auslandsgeheimdienstes CIA in Venezuela genehmigt habe. Der US-Präsident erklärte zudem, Maduros Tage an der Staatsspitze seien gezählt.
Erstmeldung vom 3. Januar, 8.26 Uhr. Zuletzt aktualisiert um 10.46 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: Matias Delacroix/AP/dpa, Ariana Cubillos/AP/dpa