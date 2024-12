Ausgesetzt nach Sex: Gamer lässt Mädchen im Wald zurück und feiert Weihnachten mit seiner Familie!

Der 28-Jährige soll ihr anschließend ein Zelt, Lebensmittel und Wasser gekauft und sie in einem Waldgebiet in Tangipahoa Parish abgesetzt haben.

Wie die Polizei kürzlich mitteilte, habe Alexander M. (28) eine Schülerin (14) beim Spielen eines Online-Spiels kennengelernt. Am 23. Dezember (Ortszeit) soll der 28-Jährige die 14-Jährige von ihrem Wohnort abgeholt und mit ihr zu seinem Wohnsitz in St. Rose (Louisiana) gefahren sein.

Behörden entdeckten das vermisste Mädchen in einem Wald im US-Bundesstaat Louisiana. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa

Die Familie des Mädchens erfuhr glücklicherweise von der Bekanntschaft der beiden und begab sich auf die Suche nach ihr und dem Gamer.

Verständigte Behörden trafen den 28-Jährigen noch inmitten der Feierlichkeiten in Jennings an. Auf die Frage, wo das Mädchen steckte, ging er ein und zeigte Ermittlern ihren Standort. Einsatzkräfte fanden die 14-Jährige in den Wäldern in einem "guten Gesundheitszustand", hieß es. Sie kam in ein Krankenhaus.

Für Alexander M. endete Weihnachten in Gewahrsam. Später wurde ein Haftbefehl aufgrund Menschenhandels und sexueller Belästigung gegen ihn erwirkt.

Jetzt muss sich der 28-jährige Alexander M. wegen Anstiftung zur Jugendkriminalität und schwerer Entführung eines Kindes vor einem Gericht verantworten.