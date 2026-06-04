150 Jahre alt: Heftiges Feuer wütet in historischer Psychiatrie

Poughkeepsie (New York, USA) - Riesige Flammen sorgten in einem historischen Psychiatrie-Zentrum im US-Bundesstaat New York für Zerstörung!

Riesige Rauchwolken stiegen gen Himmel. © X/ctfirephoto

Das Feuer brach gegen Mittwochmittag (Ortszeit) im ehemaligen Hudson River Psychiatric Center in Poughkeepsie aus.

Laut Behörden waren mehrere Gebäude der Anlage von dem Brand betroffen. Löscharbeiten zogen sich bis in die Nacht hinein. Später wurde vor massivem Rauch im Gebiet gewarnt. Auch am Donnerstag war die Feuerwehr noch beschäftigt. Verletzt wurde anscheinend niemand.

Nach Angaben von Sue Serino, der Landrätin von Dutchess County, erforderte die Bekämpfung des Feuers "immense Mengen" an Wasser und Personal.