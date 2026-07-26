Keine Superkräfte nötig: Spider-Man hilft Rollstuhlfahrer über stark befahrene Kreuzung

USA - Ein echter Superheld wurde vor wenigen Tagen bei einer außergewöhnlichen Heldentat entdeckt: Im US-Bundesstaat Arkansas eilte Spider-Man herbei, um einem Rollstuhlfahrer dabei zu helfen, eine stark befahrene Kreuzung sicher zu überqueren!

Christopher Hellenthal half einem Rollstuhlfahrer, eine Kreuzung zu überqueren. © Screenshot/Facebook/Nate Eaton - Reporter

Auf einem Video ist zu sehen, wie ein Mann im Rollstuhl versuchte, eine sechsspurige Straße zu überqueren. Während der Verkehr an der roten Ampel wartete, kämpfte er sich langsam über die Fahrbahn.

Als der Mann gerade die zweite Spur erreicht hatte, sprang ein 20-jähriger Student aus seinem Wagen und eilte zu Hilfe. Ohne zu zögern, schob er den Rollstuhlfahrer zügig über die restliche Straße.

Das Besondere daran: Der freundliche Helfer trug dabei ein Spider-Man-Kostüm! Kurz nachdem die Ampel wieder auf Grün umgeschaltet hatte, schaffte er es zurück in sein Auto.

Doch anders als in den berühmten Marvel-Filmen ist die Identität des Helden kein Geheimnis. Gegenüber der New York Times erklärte Christopher Hellenthal, wie es zu seiner Heldentat gekommen war.

Er gab an, es sei alles sehr schnell gegangen. Als er den Rollstuhlfahrer erreicht hatte, sagte er: "'Keine Sorge, ich hab dich.' (...) Ich bin danach sofort wieder losgesprintet, weil die Ampel auf Grün umschaltete."

Das Spider-Man-Kostüm trug Hellenthal nicht zufällig: Er kam gerade von seiner Arbeit in einer Trampolinhalle, wo an diesem Tag eine Superhelden-Veranstaltung für Kinder stattgefunden hatte.