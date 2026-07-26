Keine Superkräfte nötig: Spider-Man hilft Rollstuhlfahrer über stark befahrene Kreuzung
USA - Ein echter Superheld wurde vor wenigen Tagen bei einer außergewöhnlichen Heldentat entdeckt: Im US-Bundesstaat Arkansas eilte Spider-Man herbei, um einem Rollstuhlfahrer dabei zu helfen, eine stark befahrene Kreuzung sicher zu überqueren!
Auf einem Video ist zu sehen, wie ein Mann im Rollstuhl versuchte, eine sechsspurige Straße zu überqueren. Während der Verkehr an der roten Ampel wartete, kämpfte er sich langsam über die Fahrbahn.
Als der Mann gerade die zweite Spur erreicht hatte, sprang ein 20-jähriger Student aus seinem Wagen und eilte zu Hilfe. Ohne zu zögern, schob er den Rollstuhlfahrer zügig über die restliche Straße.
Das Besondere daran: Der freundliche Helfer trug dabei ein Spider-Man-Kostüm! Kurz nachdem die Ampel wieder auf Grün umgeschaltet hatte, schaffte er es zurück in sein Auto.
Doch anders als in den berühmten Marvel-Filmen ist die Identität des Helden kein Geheimnis. Gegenüber der New York Times erklärte Christopher Hellenthal, wie es zu seiner Heldentat gekommen war.
Er gab an, es sei alles sehr schnell gegangen. Als er den Rollstuhlfahrer erreicht hatte, sagte er: "'Keine Sorge, ich hab dich.' (...) Ich bin danach sofort wieder losgesprintet, weil die Ampel auf Grün umschaltete."
Das Spider-Man-Kostüm trug Hellenthal nicht zufällig: Er kam gerade von seiner Arbeit in einer Trampolinhalle, wo an diesem Tag eine Superhelden-Veranstaltung für Kinder stattgefunden hatte.
Polizei bedankt sich bei Christopher Hellenthal
"Ich stand total unter Adrenalin. Ich dachte nur: 'Ich trage dieses Kostüm - das wird ziemlich witzig aussehen'", so Hellenthal. Für den Studenten war es zudem nicht das erste Mal, dass er als Spider-Man unterwegs war. Schon als Kind war er ein großer Fan des beliebten Superhelden.
Auch die Polizei von Jonesboro war von seinem Einsatz überrascht und bedankte sich bei dem Helden: "Ein Bürger, der Hilfe benötigte, bekam sie heute von einem echten Superhelden. (...) Vielen Dank, Sir, dass Sie diesem Mann geholfen haben, sicher ans Ziel zu kommen. Egal, ob rote oder grüne Ampel - es gibt immer Zeit, das Richtige zu tun."
"Manche sagen, Polizisten seien Helden - aber selbst wir brauchen manchmal eine helfende Hand."
Eine kleine Heldentat braucht oft nicht viel: manchmal nur einen kurzen Moment der Aufmerksamkeit und den Mut, einzugreifen. Denn jede Stadt kann einen freundlichen Spider-Man aus der Nachbarschaft gebrauchen.
Titelfoto: Montage: Screenshot/Facebook/Nate Eaton - Reporter, Christoph Soeder/dpa