Klapperschlangen-Attacke auf Wanderweg: 22-Jähriger mit 34 Dosen Gegengift behandelt

Kalifornien (USA) - Es sollte eine tolle Wanderung in Südkalifornien werden - doch für einen Studenten endete die Tour mit unerträglichen Schmerzen.

Jake wurden nach dem Biss der Schlange 34 Dosen Gegengift verabreicht. © gofundme/Screenshot/Help Jake Recover After Rattlesnake Bite

Wie KTLA berichtet, war der 22-jährige Jake Entrup am 18. Juli gemeinsam mit seiner Mutter und ihren beiden Hunden in Südkalifornien wandern, als er plötzlich von einer Klapperschlange gebissen wurde.

"Ich sah an mir herunter und entdeckte die Einstichstellen der Giftzähne. Ich drehte mich um und sah die Schlange. Sie zischte mich an und schlängelte sich anschließend ins Gebüsch davon", erzählte Jake im Gespräch mit dem Sender.

Eine vorbeikommende Krankenschwester konnte ihn beruhigen und half dabei, die Ausbreitung des Schlangengifts zu verlangsamen.

Mit einem Rettungshubschrauber wurde der 22-Jährige anschließend mit "unerträglichen Schmerzen" in ein Krankenhaus gebracht, wo er zunächst 20 Dosen Gegengift erhielt.

Doch die Behandlung zeigte nicht die gewünschte Wirkung. Kurz darauf musste Jake in ein weiteres Krankenhaus verlegt werden, wo ihm weitere 14 Dosen des Gegengifts verabreicht wurden.