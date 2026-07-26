Klapperschlangen-Attacke auf Wanderweg: 22-Jähriger mit 34 Dosen Gegengift behandelt
Kalifornien (USA) - Es sollte eine tolle Wanderung in Südkalifornien werden - doch für einen Studenten endete die Tour mit unerträglichen Schmerzen.
Wie KTLA berichtet, war der 22-jährige Jake Entrup am 18. Juli gemeinsam mit seiner Mutter und ihren beiden Hunden in Südkalifornien wandern, als er plötzlich von einer Klapperschlange gebissen wurde.
"Ich sah an mir herunter und entdeckte die Einstichstellen der Giftzähne. Ich drehte mich um und sah die Schlange. Sie zischte mich an und schlängelte sich anschließend ins Gebüsch davon", erzählte Jake im Gespräch mit dem Sender.
Eine vorbeikommende Krankenschwester konnte ihn beruhigen und half dabei, die Ausbreitung des Schlangengifts zu verlangsamen.
Mit einem Rettungshubschrauber wurde der 22-Jährige anschließend mit "unerträglichen Schmerzen" in ein Krankenhaus gebracht, wo er zunächst 20 Dosen Gegengift erhielt.
Doch die Behandlung zeigte nicht die gewünschte Wirkung. Kurz darauf musste Jake in ein weiteres Krankenhaus verlegt werden, wo ihm weitere 14 Dosen des Gegengifts verabreicht wurden.
Jake erhielt 34 Dosen Gegengift
Insgesamt erhielt der Student 34 Dosen Gegengift - etwa doppelt so viel wie in vergleichbaren Fällen üblich, wie CBS News Los Angeles berichtete.
Laut einer GoFundMe-Seite steht Jake nun "ein langer Weg der Genesung" bevor. "Jede Spende - unabhängig von der Höhe - hilft dabei, die finanzielle Belastung zu verringern und ermöglicht es Jake, sich auf seine Genesung zu konzentrieren", heißt es dort.
Mittlerweile wurden 4410 US-Dollar (rund 3876 Euro) gesammelt, um Jake zu unterstützen.
Titelfoto: Bildmontage: gofundme/Screenshot/Help Jake Recover After Rattlesnake Bite