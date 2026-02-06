17-Jähriger spielt mit Benzin und setzt dabei seinen Freund in Brand

Florida (USA) - Was als wilder Spaß am Strand begann, wäre fast tödlicher Ernst geworden. In Florida hat ein Teenager seinen Freund in Brand gesetzt.

Vor lauter Panik lief der Angezündete in den nahe gelegenen See. © Marion County Sheriff's Office

In einem viralen Video auf X ist ein 17-Jähriger zu sehen, der ein Lagerfeuer mit Benzin überschüttet und anschließend eine Spur zu seinem Freund legt, der in der Nähe sitzt.

Als ihn das Feuer erreicht, geht der Junge umgehend in Flammen auf. Panisch rennt er ins Wasser, um sich zu löschen.

Laut TMZ ereignete sich der Vorfall in der Nacht des 10. Januar auf Kauffmans Island, etwa 128 Kilometer nördlich von Orlando.

Laut Ermittlungen des Sheriffs fuhren die Teenager mit einem Jetski zu einem ihrer Häuser zurück, bevor sich das Opfer Stunden später dazu entschloss, ins Krankenhaus zu gehen.

Von dort aus wurde er in ein Kinderkrankenhaus geflogen und auf der pädiatrischen Intensivstation wegen Verbrennungen zweiten Grades behandelt. Die Polizei leitete jedoch erst 15 Tage später Ermittlungen ein, als die Eltern des Opfers ein Snapchat-Video des Vorfalls fanden und daraufhin die Polizei verständigten.

Am Unglücksort fanden die Beamten schließlich den Benzinkanister zusammen mit einigen leeren Dosen alkoholischer Getränke der Marke Smirnoff in einem nahe gelegenen Gebüsch.