Teenager verschwindet während Schneesturm - Polizeihund hilft bei Rettung

USA - Ein Polizeihund konnte bei der Suche nach einem vermissten Teenager helfen, während ein heftiger Schneesturm im US-Bundesstaat North Carolina tobte.

Polizeihund Bo unterstützte die Rettungskräfte bei der Suche nach dem vermissten Teenager. © Screenshot/Facebook/

Zuvor hatte der 13-jährige autistische Jugendliche sein Zuhause am vergangenen Wochenende ohne ausreichend warme Kleidung für die gefährlichen Temperaturen verlassen.

Wie die New York Post berichtet, wurde kurz darauf die Polizei alarmiert und eine Suche nach dem nicht namentlich genannten Kind gestartet.

Ein entscheidender Helfer war Polizeihund Bo: Anhand eines Kleidungsstücks des Jungen nahm er dessen Spur auf und führte seinen Hundeführer, Sergeant Rowland, sicher durch die verschneite Nacht.

Parallel dazu richteten Rettungskräfte einen gesicherten Bereich rund um das Haus des Jungen ein - und glücklicherweise konnte das Kind kurze Zeit später wohlbehalten gefunden werden!