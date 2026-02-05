Menschlicher Schädel in Kleidersammlung: Polizei sucht Spenderin

Chelsea (Michigan/USA) - Ein harmlose Kleiderspende endete in einem Schock für die Mitarbeiter einer Goodwill-Filiale im US-Bundesstaat Michigan : O ffenbar befand sich ein echter menschlicher Schädel zwischen der Kleidung.

Der Schädel war in ein Hemd gewickelt und landete so im Secondhandladen. (Symbolbild) © 123rf/ irynamylinska

Der Vorfall ereignete sich am 26. Januar in der Kleinstadt Chelsea, wie People berichtet.

Mitarbeiter des Secondhandladens alarmierten die Polizei, nachdem sie bei der Sortierung der Ware auf das verdächtige Objekt gestoßen waren.

Ein Polizist machte sich sofort auf den Weg zum Geschäft.

"Bei seiner Ankunft traf der Beamte auf den Beschwerdeführer, der angab, vor Kurzem einen in ein Hemd gewickelten menschlichen Schädel entdeckt zu haben", heißt es in einem Polizeibericht.

Laut Polizei weist der Schädel keine sichtbaren Beschädigungen oder Löcher auf. Der Fund wurde an die Gerichtsmedizin übergeben, wo nun geklärt werden soll, woher der Schädel stammt.