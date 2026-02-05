Menschlicher Schädel in Kleidersammlung: Polizei sucht Spenderin
Chelsea (Michigan/USA) - Ein harmlose Kleiderspende endete in einem Schock für die Mitarbeiter einer Goodwill-Filiale im US-Bundesstaat Michigan: Offenbar befand sich ein echter menschlicher Schädel zwischen der Kleidung.
Der Vorfall ereignete sich am 26. Januar in der Kleinstadt Chelsea, wie People berichtet.
Mitarbeiter des Secondhandladens alarmierten die Polizei, nachdem sie bei der Sortierung der Ware auf das verdächtige Objekt gestoßen waren.
Ein Polizist machte sich sofort auf den Weg zum Geschäft.
"Bei seiner Ankunft traf der Beamte auf den Beschwerdeführer, der angab, vor Kurzem einen in ein Hemd gewickelten menschlichen Schädel entdeckt zu haben", heißt es in einem Polizeibericht.
Laut Polizei weist der Schädel keine sichtbaren Beschädigungen oder Löcher auf. Der Fund wurde an die Gerichtsmedizin übergeben, wo nun geklärt werden soll, woher der Schädel stammt.
Die Polizei hofft auf Hilfe bei der Identifizierung einer Frau
Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der Schädel möglicherweise versehentlich mit anderen Gegenständen abgegeben wurde.
Überwachungskameras im Laden zeigen eine Frau, die am betreffenden Tag mehrere Spenden vorbeibringt.
Um die Identität der Spenderin zu klären, veröffentlichte die Polizei Überwachungsbilder und bat die Öffentlichkeit um Mithilfe.
Titelfoto: Montage: 123rf/ irynamylinska, Screenshot/Facebook/Chelsea Michigan Police