Weil er sich mit ihrem aktuellen Freund unterhalten hat: Frau schießt mehrfach auf Ex-Mann

Warren (Ohio/USA) - Eine junge Frau sitzt aktuell in Untersuchungshaft. Der Grund: Sie soll versucht haben, ihren Ex-Mann umzubringen - einfach nur, weil er sich auf einer Party unterhalten hat.

Die Polizei nahm die junge Frau schnellstmöglich fest. (Symbolbild) © 123rf/photokerim

Wie das zuständige Polizeirevier Anfang der Woche laut New York Post berichtete, hatte sich der erschreckende Vorfall bereits zu Silvester zugetragen. Statt dort allerdings mit ihrem aktuellen Partner ins neue Jahr zu feiern, brannten bei Olivia Clendenin (29) die Sicherungen durch.

Doch wie konnte es nur dazu kommen? Bisherigen Ermittlungen zufolge soll die 29-Jährige bemerkt haben, wie sich ihr ehemaliger Ehemann und ihr aktueller Freund miteinander unterhalten haben. Dabei sei es um die neue Beziehung von Clendenin gegangen.

Und das schien der jungen Frau so gar nicht zu passen. Zunächst habe sie noch versucht, ihren Ex-Partner zum Gehen zu überreden - doch ohne Erfolg.

Und so griff sie schließlich zu einem wirklich drastischen Mittel: Sie zog eine Pistole aus ihrer Tasche und feuerte insgesamt acht Schüsse ab. Zwar zielten diese auf ihren Ex-Mann ab, allerdings wurde dabei lediglich eine unschuldige Person am Unterleib getroffen und schwer verletzt.