Weil er sich mit ihrem aktuellen Freund unterhalten hat: Frau schießt mehrfach auf Ex-Mann
Warren (Ohio/USA) - Eine junge Frau sitzt aktuell in Untersuchungshaft. Der Grund: Sie soll versucht haben, ihren Ex-Mann umzubringen - einfach nur, weil er sich auf einer Party unterhalten hat.
Wie das zuständige Polizeirevier Anfang der Woche laut New York Post berichtete, hatte sich der erschreckende Vorfall bereits zu Silvester zugetragen. Statt dort allerdings mit ihrem aktuellen Partner ins neue Jahr zu feiern, brannten bei Olivia Clendenin (29) die Sicherungen durch.
Doch wie konnte es nur dazu kommen? Bisherigen Ermittlungen zufolge soll die 29-Jährige bemerkt haben, wie sich ihr ehemaliger Ehemann und ihr aktueller Freund miteinander unterhalten haben. Dabei sei es um die neue Beziehung von Clendenin gegangen.
Und das schien der jungen Frau so gar nicht zu passen. Zunächst habe sie noch versucht, ihren Ex-Partner zum Gehen zu überreden - doch ohne Erfolg.
Und so griff sie schließlich zu einem wirklich drastischen Mittel: Sie zog eine Pistole aus ihrer Tasche und feuerte insgesamt acht Schüsse ab. Zwar zielten diese auf ihren Ex-Mann ab, allerdings wurde dabei lediglich eine unschuldige Person am Unterleib getroffen und schwer verletzt.
Täterin wird wohl mindestens 10 Jahre hinter Gittern verbringen
"Das Opfer war einfach nur zu einer Silvesterparty eingeladen worden und geriet mitten in Clendenins Kugelhagel", so ein Staatsanwalt der Region, der nun eine harte Strafe fordert: "[Sie] mag das Jahr 2025 als Person auf freiem Fuß begonnen haben, wird jedoch den Rest des Jahres 2026 und mindestens das darauffolgende Jahrzehnt im Gefängnis verbringen."
Und als wäre das alles nicht schon genug des Ungutem: Als Clendenin nach der Tat versuchte, vom Ort des Geschehens zu fliehen, raste sie mit dem SUV ihrer Mutter davon - und fuhr ihn dabei Schrott.
Ob ihr leidtut, was in jener Nacht passiert ist? Auf einem Bild, was die Beamten nach ihrer Verhaftung aufgenommen haben, grinst sie lediglich schelmisch in die Kamera.
Ihr Prozess steht noch aus.
Titelfoto: Bildmontage: 123rf/photokerim, Warren County Jail