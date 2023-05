Frau schreibt süßes Kinderbuch über verstorbenen Ehemann - Dabei soll sie die Mörderin sein!

Kamas (Utah) - Dass eine dreifache Mutter wegen Mordes angeklagt wurde, schockt Amerika. Denn noch vor wenigen Wochen sprach sie im Fernsehen über ihr Kinderbuch, in dem es um die Trauerbewältigung nach dem Ableben ihres Mannes geht. Dabei soll sie hinter seinem Tod stecken!

Laut Angaben einer Zeugin hatte sie bereits zweimal zuvor erfolglos versucht, den 39-Jährigen zu töten. In ihrer Ehe soll es gekriselt haben.

"Es hat uns alle völlig geschockt. Wir haben drei kleine Jungen, zehn, neun und sechs, und meine Kinder und ich haben sozusagen dieses Buch über die verschiedenen Emotionen und Trauerprozesse geschrieben, die wir im letzten Jahr erlebt haben", erzählte Richins den Moderatorinnen laut New York Post .

Um ihren Kindern diesen tragischen Verlust näherzubringen, suchte sie nach passendem Lesestoff. Da sie mit der Auswahl an Trauerbewältigungs-Büchern für Kinder unzufrieden war, schrieb sie selbst eins.

Kouri Richins (33) trat am vergangenen 6. April in der US-amerikanischen Morgenshow "Good Things Utah" auf. Dort sprach die 33-Jährige über den "plötzlichen" Tod ihres Ehemannes, Eric Richins (†39), vor rund einem Jahr.

Eric Richins (†39) verstarb an einer Fentanyl-Überdosis. Seine Frau fand ihn tot am Fußenden ihres Bettes liegend. (Symbolbild) © 123RF/tashatuvango

Der 39-Jährige verstarb an einer Überdosis Fentanyl, einem extrem starken Schmerzmittel. Laut der Obduktion hatte er das fünffache der tödlichen Menge im Blut.

Die Staatsanwaltschaft vermutet daher, dass die 33-Jährige ihm die Droge in einen Cocktail gemischt hatte.

Bereits ein Jahr vor seinem Ableben hatte Eric sich mit Sorge an eine seiner Schwestern gewandt. Die behauptet nun gegenüber der Polizei, dass der 39-Jährige dachte, die Mutter seiner Kinder versuche ihn zu töten. Denn in ihrem Urlaub in Griechenland war er schon einmal von einem ihrer Cocktails sehr krank geworden.

Darüber hinaus erlitt er nach einem Valentinstags-Essen eine schwere allergische Reaktion. Nachdem er die Allergiemedikamente und den Epi-Pen seines Sohnes genutzt hatte, war er sogar in Ohnmacht gefallen.

"Eric glaubte, er sei vergiftet worden. Eric erzählte einem Freund, dass er glaubte, seine Frau wolle ihn vergiften", zitiert NYP aus den Gerichtsdokumenten.

Bis jetzt äußerte sich die 33-Jährige noch nicht zu den Vorwürfen.