39.000 Dollar! Frau täuscht für Spenden Krebserkrankung vor: Urteil schockt Beobachter

Diese Geschichte erzürnte Menschen auf der ganzen Welt! Madison Russo (20) täuschte mehrere schwere Krebserkrankungen vor , um so von der Wohltätigkeit gütiger Menschen zu profitieren! Tausende Euro an Spenden kamen zusammen!

Madison Russo (20) gab sich als Kämpferin. Auf ihrem Shirt steht "Warrior" (Deutsch: Kämpfer). © Screenshot/TikTok/bobbysmurdyyy

Die 20-Jährige bekannte sich bereits im Juni dieses Jahres vor einem Richter im US-Bundesstaat Iowa des Diebstahls ersten Grades schuldig.

Die dreiste Tat hätte mit bis zu 10 Jahren Haft bestraft werden können, aber nun kommt die junge Frau glimpflich davon.



Der Richter John Teelen verurteilte Russo am Montag zu einer Bewährungsstrafe und einer ausgesetzten Haftstrafe von 10 Jahren! Sie muss also nicht in den Knast.

Außerdem muss sie die ergaunerten 39.000 Dollar (etwa 36.900 Euro) zurückzahlen und zusätzlich 1370 Dollar (etwa 1300 Euro) Strafe zahlen. Hinzu kommen 100 Stunden gemeinnützige Arbeit.

Wenn sie in der dreijährigen Bewährungszeit keine Dummheiten macht, wird sie nicht ins Gefängnis müssen.