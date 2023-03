"4000 Fuß gefallen": Matthew McConaugheys Frau erlebte angsteinflößenden Lufthansa-Flug!

Washington (USA) - Die Ehefrau von Matthew McConaughey (53) erlebte am Mittwoch einen ziemlichen Schock. Camila Alves McConaughey (40) wollte von Austin im US-Bundesstaat Texas nach Frankfurt fliegen, als ihr Lufthansa -Flug in schwere Turbulenzen geriet und notlanden musste. Sieben Menschen wurden verletzt.

Camila Alves McConaughey (40) hatte in dieser Woche kein Glück mit Flügen. © Bildmontage: ModerMuna/Twitter, Instagram/camilamcconaughey

Die gebürtige Brasilianerin teilte ein Video direkt von ihrem Sitz im Flugzeug mit ihren eine Million Followern auf Instagram. Darauf war Chaos im Inneren der Maschine zu sehen, Essen und Taschentücher lagen auf dem Boden verstreut.



"Auf dem Flug letzte Nacht ist das Flugzeug fast 4000 Fuß tief gefallen, 7 Menschen kamen ins Krankenhaus, alles flog überall hin", so Alves in ihrem Post. "Um die Privatsphäre der Menschen um mich herum zu respektieren, ist das alles, was ich zeige, aber das Flugzeug war ein CHAOS und die Turbulenzen hielten an."

Mehrere Passagiere berichteten, dass das Flugzeug in der Luft von einem Blitz getroffen wurde. "Leute, die nicht angeschnallt waren, wurden verletzt, weil keine Anschnallzeichen leuchteten und ein Blitz in das Flugzeug einschlug", berichtete der Ehemann einer Passagierin auf Twitter.

Sieben Personen mussten nach dem Unglück in ein Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem die Maschine am Dulles International Airport in Washington, Virginia, notlanden musste.

Die Designerin bedankte sich bei der Fluggesellschaft für die Unterbringung und scherzte sogar, dass sie nach dieser Achterbahn von einem Flug auch einen Drink vertragen könnte.