Achtjähriger Junge sammelt über 1000 Cornflakes-Schachteln, um hungrigen Kindern zu helfen
Pittsburgh (Pennsylvania/USA) - Was für ein kleiner großer Held: Der achtjährige Xander O'Brien aus Pittsburgh sammelte über 1000 Müslischachteln für hilfsbedürftige Kinder, die in seinem Bezirk (Belle Vernon) unter Hunger leiden.
Neben seinem Hobby Hockeyspielen geht der Schüler noch einer ganz anderen Freizeitbeschäftigung nach. Er setzte es sich zur Aufgabe, der gemeinnützigen Initiative "Bag Brigade" tatkräftig unter die Arme zu greifen, berichtete CBS News.
Im Zuge dessen fing der Achtjährige vor einiger Zeit an, zahlreiche Müsli-Sorten zu sammeln. So kam es dazu, dass der Keller seiner Eltern mit bunten Kartons gefüllt wurde. Darunter berühmte US-amerikanische Cornflakes wie "Lucky Charms", "Fruity Pebbles" und "Rice Krispies".
Wie Xander im Gespräch erklärte, habe er sich bei der Müsli-Aktion vom Programm der Initiative, welche Lebensmittelpakete für bedürftige Kinder packt, inspirieren lassen.
Vor wenigen Jahren wurde seine Mutter darauf aufmerksam und erzählte dem Schüler davon. Kurz darauf beschloss der Achtjährige, sich selbst ein Bild von der Lage zu machen - und ihm gefiel es.
"Wenn er sich in einer Umgebung wohlfühlt, blüht er richtig auf", sagte Xanders Mutter Sarah gegenüber KDKA. "Er geht sehr gerne dorthin. Und er liebt es, Taschen zu packen", fügte sie hinzu.
Das Müsli-Spendenziel wurde weit übertroffen
Das eigentliche Ziel von 300 Cornflakes-Packungen wurde deutlich übertroffen. Mehr als 1100 Pakete hat der Junge inzwischen zusammen.
Mithilfe zahlreicher TV-Sender und Zeitungen konnte der hilfsbereite Schüler Tausende Menschen zum Spenden animieren. So wuchs der Vorrat im heimischen Keller.
Bis zum 15. März möchte Xander sein Hilfsprojekt fortführen. Danach sollen die Müsli-Packungen verteilt werden.
Der Schüler erhoffe sich bis dahin noch ein paar mehr Schachteln. Eine Wunschliste soll dabei helfen. Dort kann direkt gespendet und angegeben werden, wohin die Spende gehen soll.
Titelfoto: Fotomontage/123RF/madvideos/123RF/aln23