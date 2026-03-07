Achtjähriger Junge sammelt über 1000 Cornflakes-Schachteln, um hungrigen Kindern zu helfen

Pittsburgh (Pennsylvania/USA) - Was für ein kleiner großer Held: Der achtjährige Xander O'Brien aus Pittsburgh sammelte über 1000 Müslischachteln für hilfsbedürftige Kinder, die in seinem Bezirk (Belle Vernon) unter Hunger leiden.

Der Schüler Xander O'Brien (8) aus Pittsburgh setzt sich in seiner Freizeit für hilfsbedürftige Kinder ein. (Symbolfoto) © Fotomontage/123RF/madvideos/123RF/aln23

Neben seinem Hobby Hockeyspielen geht der Schüler noch einer ganz anderen Freizeitbeschäftigung nach. Er setzte es sich zur Aufgabe, der gemeinnützigen Initiative "Bag Brigade" tatkräftig unter die Arme zu greifen, berichtete CBS News.

Im Zuge dessen fing der Achtjährige vor einiger Zeit an, zahlreiche Müsli-Sorten zu sammeln. So kam es dazu, dass der Keller seiner Eltern mit bunten Kartons gefüllt wurde. Darunter berühmte US-amerikanische Cornflakes wie "Lucky Charms", "Fruity Pebbles" und "Rice Krispies".

Wie Xander im Gespräch erklärte, habe er sich bei der Müsli-Aktion vom Programm der Initiative, welche Lebensmittelpakete für bedürftige Kinder packt, inspirieren lassen.

Vor wenigen Jahren wurde seine Mutter darauf aufmerksam und erzählte dem Schüler davon. Kurz darauf beschloss der Achtjährige, sich selbst ein Bild von der Lage zu machen - und ihm gefiel es.

"Wenn er sich in einer Umgebung wohlfühlt, blüht er richtig auf", sagte Xanders Mutter Sarah gegenüber KDKA. "Er geht sehr gerne dorthin. Und er liebt es, Taschen zu packen", fügte sie hinzu.