Attentat auf Trump geplant? Angeklagter spricht vor Gericht von Zwang durch Iran

Brooklyn (New York/USA) - Ein pakistanischer Staatsbürger steht in den USA vor Gericht, weil er gemeinsam mit dem Iran Attentate auf US-Politiker - darunter Donald Trump (79) - geplant haben soll. Der Angeklagte, Asif Merchant (47), weist die Vorwürfe zurück. Vor Gericht erklärte er nun, er habe nicht freiwillig mit der iranischen Revolutionsgarde zusammengearbeitet.

Die Attentatsversuche auf US-Politiker sollen in Zusammenhang mit dem Tod des iranischen Generals Qassem Soleimani stehen. (Archivbild) © Arif ALI / AFP

Der Strafprozess begann vergangene Woche vor einem Bundesgericht in New York, wie AP News berichtet.

Der Zeitpunkt sorgt für besondere Aufmerksamkeit: Nur wenige Tage zuvor hatte Trump gemeinsam mit Israel Angriffe auf den Iran angeordnet.

Nach Angaben des US-Justizministeriums soll Merchant in die Vereinigten Staaten gereist sein, um Helfer für die Ermordung von Donald Trump und anderer Politiker zu rekrutieren.

Dabei geriet er an eine Person, die später die US-Behörden informierte. Diese brachte Merchant mit zwei angeblichen Auftragskillern in Kontakt - tatsächlich handelte es sich um verdeckte Ermittler des FBI.

Er wurde am 12. Juli 2024 in Texas festgenommen, als er gerade seine Rückreise nach Pakistan vorbereitete. Die Ermittler werfen Merchant vor, die Attentate als Vergeltung für die Tötung des iranischen Generals Qassem Soleimani geplant zu haben.

Soleimani, ein hochrangiger Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden, war im Jahr 2020 bei einem US-Drohnenangriff im Irak getötet worden.