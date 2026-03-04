Hebebühne fängt Feuer: Arbeiter stürzt aus großer Höhe auf den Asphalt

Baton Rouge (Louisiana/USA) - Ein Mitarbeiter der Verkehrsbehörde des US-Bundesstaates Louisiana ist bei einem schrecklichen Zwischenfall aus einigen Metern abgestürzt, nachdem sein Arbeitskorb plötzlich in Flammen aufgegangen war. Ein Video der Szene verbreitet sich derzeit rasant in den sozialen Medien .

Der Arbeiter hing noch mit einem Sicherheitsgurt am brennenden Korb. © Screenshot/X/@LASHYBILLS

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 12 Uhr in der Stadt Baton Rouge, wie WBRZ berichtet.

Der Arbeiter befand sich in einem sogenannten Bucket-Truck, einer Hebebühne, die für Wartungsarbeiten über Straßen eingesetzt wird.

Der Korb hing dabei einige Meter über dem Boden, als plötzlich Flammen aus dem Bereich der Plattform schlugen und dichter, schwarzer Rauch aufstieg.

Augenzeugen filmten den Moment: Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie der Mann zunächst noch mit einem Sicherheitsgurt am Korb befestigt ist.

Während das Feuer sich jedoch weiter ausbreitet und der Rauch den Arbeitsbereich einhüllt, versucht der Arbeiter verzweifelt, sich selbst zu retten.

Währenddessen fallen offenbar Teile des Korbs in seine Richtung. Sekunden später verliert der Mann den Halt und stürzt auf den Asphalt.